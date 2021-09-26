في يومهم العالمي: البابا يدعو لمساعدة المهاجرين واللاجئين على بدء حياة جديدة

2021/09/26 | 19:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، في اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين، إلى “عالم أكثر إدماجا”، وذلك في عظة ألقاها في ساحة القديس بطرس.وبعد صلاة التبشير الملائكي، قال البابا فرنسيس وفق تصريحات […]

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