المرور العامة تحدد موعد إعادة فتح جميع الشوارع في بغداد

2021/09/26 | 19:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل، اليوم الأحد، عن موعد فتح شوارع بغداد بنسبة 100%، مشيراً إلى فتح أغلبها اليوم مع رفع سرادق العزاء الخاصة بالزيارة الأربعينية.وقال إسماعيل في تصريح للوكالة الرسمية، إنه “تم رفع السيطرات وأغلب سرادق المواكب الخاصة بالزيارة الأربعينية من شوارع بغداد وكذلك فتح الشوارع ما عدا …

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