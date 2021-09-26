2021/09/26 | 19:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت خلية الإعلام الأمني عن ضبط عجلة حمل تحمل مادة الطحين معدة للتهريب شرقي بغداد.وذكر بيان للخلية ان مفارز مديرية الأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوطني رصدت عجلة نوع سكانيا محملة بمادة الطحين من أكثر من مخزن في منطقة جميلة، حيث جرى تعقبها وضبطها في سريع القناة باتجاه ساحة ميسلون ببغداد ، وقد تبين أنها تحمل نحو ٤٠٠ كيس من مادة الطحين زنة ٥٠ كغم من مفردات البطاقة الوطنية المعدة للتهريب، وتم القاء القبض على سائقها، /انتهى9

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