بالوثيقة.. البنك المركزي يقرر اصدار سندات بناء لدعم موازنة 2021

2021/09/26 | 19:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قرر البنك المركزي العراقي،اليوم الاحد اصدار سندات بناء إلى جميع المواطنين بفائدة سنوية تبلغ 7٪.ووفقا لوثيقة صادرة من البنك المركزي، وموقعة من قبل نائب المحافظ عمار حمد، جاء بها "استنادا إلى قانون الموازنة لعام 2021 والذي أجاز اصدار سندات وطنية للجمهور دعما للموازنة، سيقوم البنك المركزي العراقي باعتباره الوكيل المالي لوزارة المالية بإصدار سندات تحت اسم سندات بناء في 3 تشرين الأول 2021".وأضاف أن "الفئات المطروحة للسندات هي سند فئة 500 الف دينار بفائدة سنوية 6٪ ولاجل سنتين وسند فئة مليون دينار بفائدة سنوية 7٪ لاجل 4 سنوات".وأشار إلى أن المصارف ستقوم باستقبال طلبات شراء الجمهور./انتهى8

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