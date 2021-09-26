2021/09/26 | 19:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZIyjPn3pqfY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدير بلديات نينوى رعد الحديدي والمرشح عن تحالف تقدم يطمح لنقل التجربة الناجحة الى المرحلة المقبلة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدير بلديات نينوى رعد الحديدي والمرشح عن تحالف تقدم يطمح لنقل التجربة الناجحة الى المرحلة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).