إيران تعلن عدد مواطنيها الواصلين الى العراق للمشاركة بزيارة الأربعين

2021/09/26 | 19:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن المدير التنفيذي للجنة الاربعين المركزية في إيران اميد كوثري بأن أكثر من 52 ألف زائر ايراني توجهوا الى العراق لغاية الان للمشاركة في مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع).

واشار كوثري في حديث نقلته وكالة انباء “فارس” الى أن جميع زوار الاربعين الايرانيين يتم ايفادهم الى العراق جوا هذا العام وقال: انه “نظرا لزيادة عدد زوار الاربعين خلال الايام الاخيرة فقد تم رفع عدد الرحلات الجوية الى 88 رحلة يوميا من 14 مطارا في البلاد الى النجف وبغداد”.

وأوضح أنه “لغاية يوم امس السبت تم نقل 52 الف زائر ايراني الى العراق للمشاركة في مسيرة الاربعين”، مضيفاً أن “حصة ايران من الزوار كانت 60 الفا لهذا العام ولغاية يوم امس فقد تم نقل 80% الى العراق وسيتم نقل البقية اليوم وغدا للانضمام الى الزوار في مسيرة الاربعين”.

وأكد أن “السفر للعراق للمشاركة في زيارة الاربعين تجري جوا فقط”، معرباً عن أمله بـ”تحسن الاوضاع المتعلقة بتفشي جائحة كورونا وانحسار المرض كي يتمكن جميع الزوار الراغبين من التوجه الى العراق للمشاركة في مسيرة الاربعين في العام المقبل”.

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