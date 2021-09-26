2021/09/26 | 19:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، ضبط عجلة محملة بمادة الطحين معدة للتهريب في بغداد.وذكرت الخلية في بيان، انه “لمنع ضعاف النفوس من تمرير مئاربهم الدنيئة والعبث بقوت المواطنين، تواصل الأجهزة الأمنية رصد المخالفين ومحاسبتهم، حيث تمكنت مفارز مديرية الأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوطني من رصد عجلة نوع سكانيا محملة بمادة الطحين […]

ظهرت المقالة ضبط كميات كبيرة من الطحين المهرب في بغداد أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط كميات كبيرة من الطحين المهرب في بغداد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط كميات كبيرة من الطحين المهرب في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).