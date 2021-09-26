تصريحات تكشف اسباب قلق الرئيس العراقي.. ماذا يخبئ القادم؟

2021/09/26 | 19:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاحد، ان المنطقة مقبلة على تحديات جديدة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية، معربا عن قلقه من تنامي "الجماعات الإرهابية وداعش".

وذكر صالح، في تصريحات صحفية تابعها NRT اليوم، (26 ايلول 2021)، ان "ما حصل في أفغانستان يثير مخاوف من تنامي الجماعات الإرهابية وداعش".

وأضاف، ان "منطقتنا بحاجة الى الحوار، نحن جيران ويجب ان نتحاور رغم الخلافات بدلا من حالة القطيعة، ونحن متفائلون اكثر من أي وقت مضى في طي صفحة الازمات والخلافات القائمة في المنطقة".

وأوضح: "تواجه المنطقة مشاكل كبيرة، بينما نركز على الإرهاب والتطرف علينا ان إدراك التحديات المقبلة المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية".

وتابع ان "المنطقة بحاجة ماسة الى التعاون والعمل على خطط بناء البنية التحتية وتوسيع ودمج اقتصاداتنا ومكافحة تغير المناخ، والعمل على تلبية متطلبات سكاننا من الوظائف وتعليم جيد ورعاية صحية أفضل، ولا يمكنك الانتظار حتى يقوم الآخرون بحل هذا من اجلنا، علينا ان نعمل عليها بأنفسنا".

واردف ان "العراق كان ساحة للصراع الإقليمي والدولي بأموال العراقيين وارواحهم، ويجب ان تنتهي هذه الحالة".

وأشار إلى ان "العراق الآمن والمستقر بسيادة كاملة يمكن أن يكون ساحة تلاقي المصالح الاقتصادية والبنى التحتية وسكك الحديد وانابيب نقل الغاز والنفط بين الفاعلين في المنطقة من إيران وتركيا والعرب".

ولفت إلى ان "عدد سكان العراق الان 40 مليون نسمة، وفي 2050 سيصبح نحو 80 مليون نسمة، ونفس الحال مع كل دول المنطقة التي تشهد تزايد في السكان، وقد لا نستطيع إيجاد الوظائف للأجيال القادمة اذا استمرت الديناميكية الحالية من الصراعات في المنطقة، وهذا ينطبق على أيضا على وايران والأردن ومصر وباقي الجيران".

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