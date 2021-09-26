هجوم صاروخي يستهدف محافظة عراقية

2021/09/26 | 20:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت محافظة ديالى، الأحد، الى هجوم صاروخي من جهات مجهولة.

واعلنت قيادة شرطة المحافظة، في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (26 أيلول 2021)، عن "سقوط 4 قذائف هاون بناحية قرة تبة في ديالى".

وقالت إن "أربع قذائف هاون سقطت في محيط ناحية قرة تبة (120 كم شمال شرق بعقوبة)"، مضيفة ان "القذائف سقطت في البساتين دون أية خسائر تذكر".

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