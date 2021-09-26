المرور تعلن موعد إعادة فتح جميع الطرق في بغداد

2021/09/26 | 20:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت المرور العامة، الاحد، موعد اعادة فتح الطرق في العاصمة بغداد بنسبة 100 في المئة.

وقال المدير العام اللواء طارق اسماعيل، في تصريح تابعه NRT عربية (26 ايلول 2021)، إنه "تم رفع السيطرات وأغلب سرادق المواكب الخاصة بالزيارة الأربعينية من شوارع بغداد وكذلك فتح الشوارع ما عدا موقعين احدهما في الكرخ والثاني في الرصافة".

وأضاف أن "شوارع بغداد ستفتح في صباح يوم الغد بنسبة 100%".

واعلنت مديرية المرور العامة، الخميس الماضي، عن خطتها المرورية الخاصة بالطرق التي يسلكها الزائرون المتوجهون نحو كربلاء.

واوضحت أن الخطة تتضمن قطع جانب واحد من الطريق الذي يربط الراشدية مرورا بالقناة وتقاطع الصليخ ومناطق بغداد الجديد، والكمالية والمشتل والعبيدي لغاية جسر الدورة، اضافة الى قطع جانب واحد من الطريق الذي يربط جامع أم الطبول باتجاه تقاطع المصافي وصولاً الى السيطرة 75.

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