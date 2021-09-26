2021/09/26 | 20:14 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارة تعلن عن موعد تطبيق برنامج تسجيل المصانع والشركات الموردة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/26 | 20:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تعلن عن موعد تطبيق برنامج تسجيل المصانع والشركات الموردة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تعلن عن موعد تطبيق برنامج تسجيل المصانع والشركات الموردة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).