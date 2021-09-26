الكندي: ربط العراق بدائرة المشاريع الاميركية الصهيونية غرضه تدمير البلاد

2021/09/26 | 20:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، هاشم الكندي، اليوم الاحد، ان ربط العراق بدائرة المشاريع الاميركية الصهيونية غرضه تدمير البلاد، لافتا ان مرجعيتنا الدينية تحرم التقرب من الكيان الصهيوني.وقال الكندي لبرنامج “بضم العين” “كان لرجالات الفتح مواقف مشرفة ضد الارهاب”، مشيرا ان “شخصيات من الفتح تركوا المناصب واتجهوا للميدان”.واضاف ان “اميركا تمنع بناء العراق بصورة […]

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