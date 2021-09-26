2021/09/26 | 20:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Xt9_DqakIsM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رافع العيساوي: اختلال التمثيل النيابي في بغداد ينعكس سلبا على باقي المحافظات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رافع العيساوي: اختلال التمثيل النيابي في بغداد ينعكس سلبا على باقي المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).