2021/09/26 | 20:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني دعت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، الدول كافة للتعاون مع العراق وتنفيذ التزاماتها في تسلّم رعايها من عوائل الإرهابيِّين المُحتجزَين في العراق.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقاه ” المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية العراقية تدعو دول العالم لاستلام رعاياها من “عوائل الإرهابيين” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية العراقية تدعو دول العالم لاستلام رعاياها من “عوائل الإرهابيين”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية العراقية تدعو دول العالم لاستلام رعاياها من “عوائل الإرهابيين”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).