وزير الخارجية يلتقي نظيرته البلجيكية في نيويورك: مباحثات حول المساهمة في إعمار العراق

2021/09/26 | 20:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أستقبل وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، الأحد، نظيرته البلجيكيّة صوفي ويلمس في نيويورك، فيما دعا حسين الدول كافة للتعاون مع العراق وتنفيذ التزاماتها في تسلّم رعايها من عوائل الإرهابيِّين المُحتجزَين في البلاد.

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وذكرت وزارة الخارجية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 أيلول 2021)، ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل في محل إقامته في نيويورك، وزيرة الخارجيَّة البلجيكيّة صوفي ويلمس، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة، واستهل الوزير اللقاء بالإشادة بالدعم الذي تلقاه العراق من دول الاتحاد الأوروبيّ في الإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانيّة المُبكرة في مُوعدها المُحدد وإرسال بعثة الاتحاد الأوروبيّ لمُراقبة الانتخابات لضمان شرعيتها وشفافيتها"، مُؤكَّداً على أنَّ "هذه الانتخابات تشكل مرحلة مفصليّة في مُسقبل العمليّة السياسيّة والديمقراطيّة في العراق".

وأعرب عن تطلعه لـ "تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين في مُختلف المجالات، ومُساهمة الشركات البلجيكيّة بالاستثمار في العراق وإعادة الإعمار".

من جانبها أشادت وزيرة الخارجيَّة البلجيكيّة بـ "جُهُود العراق في التواصل مع العديد من الدول لغرض تأمين عودة عوائل الإرهابيِّين المُحتجزَين في العراق من الأمهات، وأطفالهن الذين ولدوا في العراق من أباء أو أمهات إلى بلدانهم التي يحلمون جنسياتها".

وفي هذا السياق دعا وزير الخارجيَّة فؤاد حسين "الدول كافة للتعاون مع العراق، تنفيذاً لالتزاماتها في تسلّم رعاياها من عوائل الإرهابيِّين المُحتجزَين في العراق، وأهميّة تضافر الجُهُود الدوليَّة ولاسيما تلك المعنيّة لغرض إيجاد الحلول المُناسبة لهذا الموضوع، حيث أنَّ غالبيّة الدول عملت على إجلاء الأطفال دون أمهاتهن"، مُطالباً تلك الدول بـ "تفهم الظروف التي يمر بها العراق، إذ إنَّ الحكومة العراقيَّة مُضطرة إلى التعامل معهم وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنيّة".

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