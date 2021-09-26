صالح: العراق كان ساحة للصراع الإقليمي والدولي بأموال العراقيين وأرواحهم

2021/09/26 | 20:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، ان العراق كان ساحة للصراع الإقليمي والدولي بأموال العراقيين وأرواحهم.وذكر صالح في مقابلة مع CNN ان “العراق كان ساحة للصراع الإقليمي والدولي بأموال العراقيين وارواحهم”، مطالبا بـ”إنهاء هذه الحالة”.وأضاف ان “العراق الآمن والمستقر بسيادة كاملة يمكن أن يكون ساحة تلاقي المصالح الاقتصادية والبنى …

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