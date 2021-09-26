الولايات المتحدة تطلق سراح 10 آلاف شخص من المهاجرين الهايتيين

2021/09/26 | 20:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الأمن الداخلي، اليخاندرو مايوركس، إن وزارته أطلقت نحو عشرة آلاف مهاجر من هاييتي ضمن إجراءات خاصة، من بين أكثر من 17400 آخرين دخلوا الولايات المتحدة.

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