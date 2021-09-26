آرسنال يقهر توتنهام في ديربي شمال لندن

2021/09/26 | 20:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حسم آرسنال ديربي شمال لندن بالتغلب على ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب الإمارات ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ثلاثية آرسنال إيميل سميث روي (12) وبيير إيميريك أوباميانج (28) وبوكايو ساكا (34)، بينما سجل هدف توتنهام الوحيد هيونج مين سون (79).وبتلك النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد توتنهام عند 9 نقاط أيضًا ولكن في المركز الـ11./انتهى9

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