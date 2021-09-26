وزير التخطيط يترأس اجتماعا للجنة معالجة مشاكل مشاريع المستشفيات المتوقفة والمتلكئة

2021/09/26 | 20:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ترأس وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم، الاحد اجتماع اللجنة الخاصة بمعالجة مشاكل مشاريع المستشفيات، المتوقفة والمتلكئة.وجرى خلال الاجتماع الذي حضره وزير الصحة هاني العقابي، استكمال ملفات مستشفيات النهروان والحسينية والحكيم سعة ٢٠٠ سرير، ومستشفى الكرمة بمحافظة الانبار، سعة ١٠٠ سرير، المُتعاقد عليها منذ عام ٢٠١٢.واطلعت اللجنة على تقرير المكتب الاستشاري بخصوص المستشفيات سعة ٤٠٠ سرير التي تشمل مستشفيات (كربلاء- ميسان- ذي قار- البصرة- بابل)، وقررت احالة التقرير الى لجنة متخصصة تضم ممثلين عن وزارات التخطيط والصحة والاسكان والاعمار والبلديات، والبت فيه خلال اسبوعين ./انتهى8

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