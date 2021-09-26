برهم صالح عن تغير أولويات أمريكا: الشرق الأوسط قلب العالم ولا يمكن الابتعاد عنه

2021/09/26 | 20:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جزء من مقابلة فريد زكريا، المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN، قال الرئيس العراقي برهم صالح، إنه على الرغم من الأولويات الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، إلا أنه "لا يمكن الابتعاد عن الشرق الأوسط".

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