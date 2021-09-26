بينهم عراقيون.. تركيا تعلن ضبط 254 مهاجراً

2021/09/26 | 20:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبطت السلطات التركية اليوم الأحد 254 مهاجرا غير نظامي كانوا يحاولون مغادرة تركيا بطريقة غير شرعية غربي البلاد، بحسب الوكالة الرسمية.

وقالت وكالة الأناضول إنه تم ضبط المهاجرين من قبل فرق خفر السواحل التركي قبالة سواحل قضاء فتحية بولاية موغلا غربي البلاد.

ويحمل المهاجرون الـ254 الجنسيات الأفغانية والسورية والإيرانية والعراقية والفلسطينية والبنغالية.

وأحالت السلطات المهاجرين إلى مديرية الهجرة بالولاية لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تواصل جهودها للقبض على المهربين، وفقاً للوكالة الرسمية أيضاً.

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