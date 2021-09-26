البنك المركزي يعلن الإصدار الأول لسندات “بناء”

2021/09/26 | 20:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، عن طرح الإصدارية الأولى من سندات “بناء” من فئتي (500,000) دينار ، و(1,000,000) دينار .

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان، انه “استمرارا لدور البنك المركزي العراقي في تطوير السوق المالية المحلية وتعبئة الادخارات ، طرح البنك المركزي الإصدارية الأولى من سندات “بناء” من فئتي (500,000) دينار (خمسمئة الف دينار) بفائدة سنوية (6%) لأجل سنتين، و(1,000,000) دينار (مليون دينار) بفائدة سنوية (7%) لأجل اربع سنوات”.

واضاف ان “شراء تلك السندات سيكون عبر المصارف المجازة، التي تستقبل طلبات الشراء من الراغبين بذلك وتسلمهم إيصالاً بمبالغ شراء تلك السندات حيث يصدر ها البنك المركزي ويسلمها للمصارف ضمن مدة قصيرة”.

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