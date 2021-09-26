المفوضية توضح بشأن مكافآت المواطنين لمن يستلم بطاقته الانتخابية وأسباب التغيير في مكاتبها

2021/09/26 | 20:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت مفوضية الانتخابات، الاحد، بشأن المكافآت الحكومية للمواطنين لمن يستلم بطاقته الانتخابية، فيما كشفت عن أسباب التغيير في مكاتب المفوضية بعدد من المحافظات.

وقال مسؤول اعلام المفوضية عماد جميل، في تصريح لـNRT اليوم، (26 ايلول 2021)، ان "القرار هو لتشجيع المواطنين للذهاب إلى مراكز التسجيل لاستلام بطاقة الناخب البايومترية التي تم تحديثها".

وأضاف جميل، أما المكافأة من أجل المشاركة في الانتخابات فهذا الامر لم يكن موجودا بل فقط على استلام البطاقة البايومترية، لان هناك مليونين و660 الف بطاقة منتشرة في عموم مراكز التسجيل بجميع المحافظات العراقية، ولذلك دعت الحكومة المواطنين لاستلام هذه البطاقات المتواجدة في هذه المراكز".

وأوضح، ان "معظم المواطنين حدثوا بياناتهم عبر الفرق الجوالة في وزارات الدولة او المقرات لدوائر معينة او التجمعات البشرية وعلى المواطن الذي لا يعلم من اين يستلم بطاقته الانتخابية، مراجعة اقرب مركز تسجيل لاستلامها او الاستدلال من خلال المركز لمعرفة كيفية استلامها، اما المكافأة التي تدفع للذهاب للانتخابات فهذا غير موجود".

من جانب آخر بين جميل، انه "تم تغيير في مكاتب المفوضية في نينوى وكركوك وبغداد وعدد من المحافظات العراقية بسبب التقصير وعدم الكفاءة"، مبينا ان "التغيير جاء لتنظيم عملية انتخابية جيدة".

وكان رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، قد كشف في وقت سابق من اليوم الأحد، تخصيص الحكومة مكافأة مالية لكل ناخب يستلم بطاقته الانتخابية.

وذكر خلف للوكالة الرسمية وتابعهاNRT ، إن "الحكومة ستقدم مكافأة خاصة لكل ناخب يسرع إلى استلام بطاقته الانتخابية المطبوعة له والموجودة حاليا في مراكز تسجيل الناخبين كي يتمكن من المشاركة في الانتخابات".

وأشار إلى "اقتراب موعد غلق تسليم البطاقات غير المستلمة من أصحابها وسحبها إلى المكتب الوطني".

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