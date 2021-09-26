2021/09/26 | 20:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكرت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الاحد، أن حريقا اندلع في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني غربي طهران.ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بيان للحرس الثوري: “شب حريق مساء الأحد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري في طهران المركز الخبري الوطني.

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