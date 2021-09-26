2021/09/26 | 20:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعلن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق، مساء اليوم الأحد، أن شخصا لقي مصرعه وأصيب 9 آخرون جراء حريق في فندق لؤلؤة الشرق بمدينة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق.ولم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوريا..مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بحريق في مدينة السيدة زينب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا..مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بحريق في مدينة السيدة زينب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا..مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بحريق في مدينة السيدة زينب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).