"المركزي" العراقي يعلن الإصدار الأول من سندات البناء بفئتي 500 ألف ومليون دينار

2021/09/26 | 20:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن الإصدار الأول لسندات بناء بفئتي 500 ألف ومليون دينار.وقال البنك المركزي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "استمرارا لدور البنك المركزي العراقي في تطوير السوق المالية المحلية …

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