وزير الخارجية يدعو الدول كافة لتنفيذ التزاماتها في تسلم رعاياها من عوائل الإرهابيين

2021/09/26 | 20:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد، الدول كافة للتعاون تنفيذا لالتزاماتها في تسلم رعاياها من عوائل الإرهابيين المحتجزين في العراق.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “حسين استقبل في محل إقامته في نيويورك، وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمس، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم …

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