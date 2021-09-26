2021/09/26 | 20:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، موعد بدء العام الدراسي 2021-2022، في الكليات والمعاهد العراقية.وبحسب وثيقة حصل عليها “النور نيوز” فأن الوزارة قررت ان يكون يوم (11-10-2021) هو بداية العام الدراسي الجديد، بدلاً من (10-10-2021).

ظهرت المقالة بالوثيقة..



التعليم العالي تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد في الكليات والمعاهد أولاً على النور نيوز.

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