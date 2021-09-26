العداد يواصل الصعود.. أكثر من 232 مليون إصابة بكورونا حول العالم

2021/09/26 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةكشفت احصائية جديدة، اليوم الاحد، عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم.وذكرت الإحصائية، تابعتها (بغداد اليوم)، أن "العالم سجل 232,324,547 إصابة بفيروس كورونا منذ بدايته ولغاية الأن، وتماثل 208,934,082 شخصا للشفاء".وأضافت، أن "حالات الوفاة بالفيروس قد بلغت 4,758,484 حالة في جميع دول العالم".

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