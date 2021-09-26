وزير الخارجيَّة لنظيره الإيرانيّ :العراق قدم جميع الإجراءات اللازمة لتأمين وصول الزوار الإيرانييّن لاداء الزيارة الأربعينيّة

2021/09/26 | 21:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا /اكد وزير الخارجيَّة فؤاد حسين،ان العراق قدم جميع الإجراءات اللازمة لتأمين وصول الزوار الإيرانييّن لاداء الزيارة الأربعينيّة.وشدد حسين خلال لقائه وزير الخارجيَّة الإيرانيّ حسين أمير عبد اللهيان، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة، في نيويورك،على" أهميّة استمرار التنسيق ومواصلة اللجان اجتماعاتها الفنيّة، مُشيراً إلى المشاكل المائيّة التي يمر بها العراق بسبب عدم حصول العراق على حصصه المائيّة أو تحريف مجرى بعض الأنهار الأمر الذي تسبب بتبعات بيئة واقتصاديّة.واكد أنَّ "العراق ينطلق في تعامله مع الأوضاع السياسيَّة والأمنيَّة في المنطقة وفقاً لمصالح العراق الوطنيَّة، ويتمثل هذا بحرصه على استتباب السلّم والاستقرار في المنطقة، والتي كانت الهدف الرئيسيِّ لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.وجرت خلال اللقاء مناقشة العلاقات العراقيَّة الإيرانيَّة في مُختلف الاصعدة، وتبادل وجهات النظر بشان التطورات السياسيَّة والإمنيَّة في المنطقة.وأكَّد الوزير أنَّ العراق قدم جميع الإجراءات اللازمة لتأمين وصول الزوار الإيرانييّن لاداء الزيارة الأربعينيّة، مُعرباً عن أمله في البدء بالخطوات التنفيذيّة للاتفاقات المُتعلقة بالحدود البريّة والبحريّة، وكريّ مجرى شط العرب".وأشاد الجانبان بالزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ إلى طهران ولقائه بالرئيس الإيرانيّ إبراهيم رئيسي.كما ناقشا أيضاً المطالبات الماليّة الإيرانيّة مقابل شراء الغاز والكهرباء في ظل العقوبات الاقتصاديّة المفروضة على إيران./انتهى8

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