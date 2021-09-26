2021/09/26 | 21:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من السيناريوهات المحتملة بشأن اتجاهات ألمانيا الاقتصادية حال فوز اليسار، ومظاهرات ضد قرارات قيس سعيد في تونس تطالب برحيله، وتوتر بالسودان وصد "محاولة توغل" إثيوبية، مرورًا بتقريرنا حول كيف أصبحت فنادق لندن منازل مؤقتة لمئات اللاجئين الأفغان، وصولا إلى تعليق ياسمينا العلواني على صورة ارتدائها الحجاب...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: انتخابات ألمانيا وسط مؤشرات تميل لليسار.. والسودان يصد "توغل" إثيوبي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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