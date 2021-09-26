مقتل زعيم تنظيم داعش السابق بأفغانستان

2021/09/26 | 21:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشار إلى أن الخرساني ترأس تنظيم الدولة بولاية خراسان، وهي فرع التنظيم بأفغانستان.

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