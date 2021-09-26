الرئيس صالح: العراق كان ساحة للصراع الإقليمي والدولي

2021/09/26 | 21:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، على ان العراق كان ساحة للصراع الإقليمي والدولي، فيما بين ان المنطقة بحاجة ماسة الى التعاون والعمل على خطط بناء البنية التحتية وتوسيع ودمج […]

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