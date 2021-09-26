2021/09/26 | 21:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yv-5Gakz36E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الآن .. #المحايد مع سعدون ضمد | مجلس الخدمة الاتحادي .. حصص القانون والمحسوبية في الوظائف العامة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الآن .. #المحايد مع سعدون ضمد | مجلس الخدمة الاتحادي .. حصص القانون والمحسوبية في الوظائف العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).