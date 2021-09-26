2021/09/26 | 21:55 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مكافأة مالية بانتظار هذه الفئة من العراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1tTrBHSVaHI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مكافأة مالية بانتظار هذه الفئة من العراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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