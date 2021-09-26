مفوضية الانتخابات: اعلان نتائج التصويت الخاص سيكون مع نتائج التصويت العام

2021/09/26 | 22:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افصحت مفوضية الانتخابات, عن اجراءاتها المتعلقة بالتصويـت الخاص الذي سيجري يوم الثامن من شهر تشرين الاول المقبل, واشارت الى ان اعلان نتائج التصويت الخاص سيكون مع نتائج التصويت العام.

وذكرت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية جمانة الغلاي, في تصريح ان المفوضية نسقت مع وزارة الهجرة لإحصاء مواقع وجود النازحين ومخيماتهم, وتم تشكيل لجنة فنية من قبل المفوضية لحصر اعداد الناخبين من النازحين المتواجدين في تلك المخيمات

واضافت ان اللجنة الفنية سجلت بيانات النازحين وتم تحديثها ووزعت لهم بطاقات بايومترية ليبلغ عددهم مئة وعشرين الفا ومئة ستة وعشرين ناخبا سيصوتون في ثلاث مئة وتسع محطات اقتراع خلال يوم التصويت الخاص.

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