2021/09/26 | 22:03 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ المركز الخبري الوطني حصر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، التعيينات بـ 3 فئات، فيما كشف الجهة المخولة الوحيدة بتوزيعها.
وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي لبرنامج تلفزيوني، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إنه “لا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة الاتحادي: 3 فئات فقط مشمولة بالتعيين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي لبرنامج تلفزيوني، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إنه “لا […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة الاتحادي: 3 فئات فقط مشمولة بالتعيين المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة الاتحادي: 3 فئات فقط مشمولة بالتعيين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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