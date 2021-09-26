2021/09/26 | 22:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حصر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، التعيينات بـ 3 فئات، فيما كشف الجهة المخولة الوحيدة بتوزيعها.وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي لبرنامج تلفزيوني، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إنه “لا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة الاتحادي: 3 فئات فقط مشمولة بالتعيين المركز الخبري الوطني.

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