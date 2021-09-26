"لأسباب مالية".. سفارة إثيوبيا "ستعلق" عملها في مصر

2021/09/26 | 22:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير الاثيوبي في القاهرة ماركوس تكيللي، في تصريحات خاصة لقناة "الحرة" إن سفارة بلاده ستعلق أعمالها في القاهرة لعدة أشهر بداية من أكتوبر القادم نظرا لعدم توافر موارد مالية كافية لعمليات التشغيل اللازمة.

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