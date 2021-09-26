مجلس الخدمة يحصر التعيينات بـ 3 فئات ويكشف الجهة المخولة الوحيدة بتوزيعها

2021/09/26 | 22:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حصر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، التعيينات بـ 3 فئات، فيما كشف الجهة المخولة الوحيدة بتوزيعها.وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي لبرنامج تلفزيوني: إنه “لا يمكن استحداث درجات مكان الدرجات المحذوفة دون تخصيصات مالية”.وأضاف إن “التعيين وإعادة التعيين يتم فقط من قبل مجلس الخدمة ولا صلاحية لأية جهة بالتعيينات غير مجلس […]

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