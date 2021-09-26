العدل تعلن السماح للمحكومين بإكمال دراستهم داخل السجون

2021/09/26 | 22:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة العدل، الأحد، عن عدد السجون في العراق، فيما قررت السماح للمحكومين بإكمال دراستهم داخل السجون.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، للوكالة الرسمية، إن “الوزارة أبرمت مذكرات تعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني الدولية ومنظمات للأمم المتحدة لوجود رغبة لدى الوزارة لتأهيل السجون من ناحية الحجم وتوعية النزلاء”، مشيرا الى …

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