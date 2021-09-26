مسؤول أمريكي رفيع يعلق على دور العراق في فض خلافات الدول المتنازعة

2021/09/26 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علق الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكيّة المعني بالشؤون الإيرانيّة روبرت مالي، اليوم الأحد، على دور العراق في فض خلافات الدول المتنازعة.وقال إعلام وزارة الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين استقبل في محل إقامته في نيويورك، المُمثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكيّة المعني بالشؤون الإيرانيّة روبرت مالي، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة، وجرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسيَّة والأمنيَّة في المنطقة وانعكاساته، ومُناقشة واقع العلاقات الأمريكيّة الإيرانيّة، وإمكانيّة عقد الاجتماعات المُستقبليّة".

وأكَّد حسين على "الأدوار والنشاطات التي يقوم بها العراق في خفض التوترات ما بين دول المنطقة للمُحافظة على السلّم والأمن الإقليمييَّن، وبما يصب في مصلحة السلّم والأمن الدولييّن"، مُعرباً عن امله في "عودة المُحادثات في فيينا لتنفيذ الاتفاقات وخطة العمل المُشترَكة وانعكاساتها الإيجابيّة على مُستوى العلاقات الإقليميَّة والدوليَّة".من جانبه أشاد روبرت مالي بـ"الدور المُهم للعراق في المنطقة وسعيه في بناء ومد الجسور ما بين دول المنطقة لفض الخلافات بالحوار والطرّق السلّميّة".

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