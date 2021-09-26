وزير الخارجية يبحث مع مسؤول امريكي التطورات السياسية والامنية في المنطقة

2021/09/26 | 22:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع المُمثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكيّة المعني بالشؤون الإيرانيّة روبرت مالي،التطورات السياسيَّة والأمنيَّة في المنطقة ، وواقع العلاقات الأمريكيّة الايرانية .واكد الوزير ، حسب بيان لوزارة الخارجية ، على الادوار والنشاطات التي يقوم بها العراق في خفض التوترات ما بين دول المنطقة للمُحافظة على السلم والامن الاقليميين ، بما يصب في مصلحة السلّم والأمن الدولييّن،مُعرباً عن امله في عودة المُحادثات في فيينا لتنفيذ الاتفاقات وخطة العمل المُشترَكة وانعكاساتها الإيجابيّة على مُستوى العلاقات الإقليميَّة والدوليَّة.من جانبه اشاد روبرت مالي بالدور المهم للعراق في المنطقة وسعيه لبناء ومد الجسور ما بين دول المنطقة لفض الخلافات بالحوار والطرّق السلّميّة./انتهى8

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