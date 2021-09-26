استشهاد ضابط وشرطي بهجوم لداعش في ديالى

2021/09/26 | 22:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / استشهد ضابط وشرطي في هجوم لداعش على نقطة امنية باطراف المقدادية في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان عناصر من داعش هاجموا نقطة للشرطة قرب منطقة الحي العسكري بضواحي المقدادية ، واسفر الهجوم عن استشهاد ضابط برتبة مقدم وشرطي وفقدان شرطيين ".واضاف :" ان قوة مشتركة وصلت الى مكان الحادث "./انتهى

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