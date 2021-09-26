السودان: تجمع المهنيين يدعو لإنهاء شراكة الجيش وسط تفاقم الخلاف مع المدنيين

2021/09/26 | 22:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أعضاء في مجلس السيادة السوداني، الأحد، إن حراساتهم العسكرية المُكلفة بحمايتهم تم سحبها، فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى شراكة تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين التي حددتها الوثيقة الدستورية في 2019، بعد الإطاحة بالبشير.

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