2021/09/26 | 22:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت وكالات أنباء إيرانية، اليوم الاحد، بأن طهران سمحت لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستبدال بطاقات ذاكرة كاميرات المراقبة في منشآت إيران النووية.وأعلن المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تسمح لمفتشي الوكالة الذرية القيام بهذا العمل في منشآتها النووية المركز الخبري الوطني.

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