حريق في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري غربي طهران

2021/09/26 | 22:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن حريقا اندلع في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني غربي طهران مساء الأحد.ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بيان للحرس الثوري: “شب حريق مساء الأحد في أحد مراكز الأبحاث التابعة للحرس الثوري الإيراني غرب طهران، أصيب ثلاثة أشخاص وتم احتواء الحريق”.ولم يذكر البيان سبب الحادث.

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