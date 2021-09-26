مجلس الخدمة يحصر التعيينات بـ 3 فئات

2021/09/26 | 22:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حصر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، التعيينات بثلاث فئات، فيما كشف الجهة المخولة الوحيدة بتوزيعها.وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي في تصريح صحفي، إنه “لا يمكن استحداث درجات مكان الدرجات المحذوفة دون تخصيصات مالية”.وأضاف، أن “التعيين وإعادة التعيين يتم فقط من قبل مجلس الخدمة ولا صلاحية لأية جهة بالتعيينات …

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