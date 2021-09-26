أردوغان يعلن موقفه بشأن الانسحاب الأمريكي من العراق

2021/09/26 | 22:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تود أن ترى القوات الأمريكية تنسحب من العراق وسوريا، تماما كما غادرت أفغانستان قبل ذلك.وجاء تصريح الرئيس التركي خلال مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية اليوم الأحد.وقال ردا على سؤال بهذا الشأن “بالطبع، إذا كان لدي خيار، أود أن يغادروا سوريا …

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