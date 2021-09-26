مصدر: استشهاد ضابط ومنتسب بهجوم استهدف إحدى نقاط التفتيش في قضاء المقدادية

2021/09/26 | 22:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد ضابط برتبة مقدم ومنتسب آخر في الجيش العراقي جراء هجوم لداعش في قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى.

وأوضح مصدر أمني, أن إحدى نقاط التفتيش التابعة للجيش في أطراف قضاء المقدادية تعرضت لهجوم من قبل عناصر داعش ما أسفر عن استشهاد آمر السرية الثانية في فوج ديالى التاسع وهو ضابط برتبة مقدم فضلا على استشهاد منتسب آخر, وفقدان منتسبين اثنين وسط ترجيحات باختطافهما, وأكد المصدر أن قوة من الشرطة هرعت إلى مكان الحادث وشنت حملة بحث وتفتيش عن المفقودين.

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