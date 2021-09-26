’الفضائيون’ يقتحمون استمارات التوظيف.. رئيس ’الخدمة الاتحادي’ يتحدث عن برنامج ’رهيب’

2021/09/26 | 22:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، الأحد، تسجيل أكثر من 46 ألف متقدم على استمارة التوظيف الإلكتروني.

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وقال التميمي في حوار أجراه معه الزميل سعدون محسن ضمد تابعه "ناس"، (26 أيلول 2021)، إن "ما يقارب 80% من مؤسسات الدولة لم تقدم هياكلها الوظيفية، وهناك لجنة مشكلة من عدة وزارات لبحث موضوع هيكلة الوزارات".

وأضاف، أن "لغاية الآن تم تسجيل أكثر من 46 ألف متقدم على استمارة التوظيف الإلكتروني، وكان هناك مشاكل قد واجهت المتقدمين واغلبها تتعلق بموضوع الإيميل، حيث يحتاج التقديم إلى إيميل حقيقي ومفعّل".

وتابع، "يوم إطلاق الاستمارة دخل نحو مليون متقدم وهمي للتسجيل"، موضحاً أن "نحو 3 آلاف طلب تصحيح تمت الإجابة عليه من قبل الكادر الفني في المجلس، وأكثر من 60% منهم تم حل مشاكلهم".

ولفت إلى "اعتماد برنامج يكافح المتقدمين الوهميين بالاعتماد على الإيميل المفعل، ويعمل على مدار 24 ساعة، فيما تعمل البرامج في المؤسسات الأخرى، نحو 6 ساعات".

ولفت إلى أنه "فيما يخص قرار 315، المجلس غير معني به، وهناك إشكال مالي بين وزارة المالية والحكومة، ولكن وفق المعلومات المتوفرة لدينا قضية 315 محلولة تقريباً، وتفعيل القرار ينتظر حل المشاكل المالية ليتم تعيين الأجراء والعقود".

وأشار إلى أنه "لم يتم توفر الأدوات لمجلس الخدمة لكي يتحرك، وعملنا مبني في مجال التوظيف على ما يرد من درجات مستكملة، وقضية عدم وجود درجات ليس مرده على مجلس الخدمة، والمجلس ينظر إلى طالبي التوظيف بشكل مجرد، وللأسف هناك أصوات تحاول انتزاع مصداقية المجلس"، موضحاً "متى ما توفر التخصيص المالي وتوفرت الدرجات، توفرت التعيينات".

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت سابق، تفاصيل إطلاق الاستمارة الخاصة بتعيينات مجلس الخدمة الاتحادي.

وذكرت الأمانة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 أيلول 2021)، ان " تفاصيل إطلاق الاستمارة الخاصة بتعيينات مجلس الخدمة الاتحادي، كالتالي:

التوظيف للمشمولين بالتعديل الثالث لقانون تَدرُّج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6 لسنة 2000 المعدل) (ذوي المهن الصحية الساندة)، بواقع (7050) درجة وظيفية.

مجلس الخدمة حَدّد الاختصاصات للمتقدمين على التعيين من حملة شهادات (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه).

وضع معايير شملت (معدل التخرج، وسنة التخرج، والتسلسل، والدورات التدريبية، والمشاركة في النشاطات التطوعية في مجال اختصاصه، وغيرها).

سيقوم النظام الإلكتروني باحتساب نقاط المفاضلة بين المتقدمين بشكل آلي.

يتم اعتماد تلك المعايير لاختيار أكثر المتقدمين ملائمة للوظيفة العامة.

التقديم سيكون مُتاحا للجميع.

سيراعي النسب القانونية المنصوص عليها بالنسبة لقنوات (ضحايا الإرهاب، والشهداء، والناجيات الإيزيديات).

النظام يتكون من مرحلتين:

الأولى من خلال التقديم على الاستمارة الإلكترونية وتستمر لمدة (20 يوماً) بدءا من تاريخ 15/9/2021 ولغاية 4/10/2021.

المرحلة الثانية تشمل الاختبار الإلكتروني الذي يستمر لمدة أسبوعين.

يتم بعدها إعلان نتائج التوظيف للذين سوف يشغلون الدرجات بشكل أصيل وأسماء الاحتياط.

تعتمد بشكل نهائي في كانون الأول من العام الجاري 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’الفضائيون’ يقتحمون استمارات التوظيف.. رئيس ’الخدمة الاتحادي’ يتحدث عن برنامج ’رهيب’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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